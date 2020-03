"Powitajmy koronawirusa w naszym mieście". Wrocławski klub zaprasza na... imprezę. Dobry żart?

"Zamiast poddawać się zbiorowej panice, spróbujmy zaakceptować i bez lęku w oku powitać Koronawirusa w naszym mieście. Zapraszamy na środowe spotkanie inkubacyjne. Zachęcamy do trzymania się za ręce podczas tańca. Za dj'ką - VIRAL DJS, którzy postarają się puszczać najbardziej chorą muzykę, jaką mają w swoich folderach:

Corona Timmerus, Rotam Corona, LL Cool HPV, Covidoszyn-69, Eboliner" - zapowaida klub Transormator na swoim Facebooku.

Na FB 217 osób zapowiedziało, że weźmie udział,· 1,2 tys. jest zainteresowanych.

Po krytycznych komentarzach klub skomentował swój wpis i zaproszenie na imprezę:

"Oczywiście nasze wydarzenie nie jest na serio. To, że trzeba wyjaśniać, że tak naprawdę nie namawiamy do zarażania się wirusem pokazuje, jak mało dystansu nam wszystkim pozostało. Naszym zadaniem jest tworzenie kultury klubowej i miejsca spotkań wrocławian. W czasach globalnego niepokoju, gdy wirus próbuje nam odebrać swobodę ruchów i pogodę ducha, walczymy z nim jak możemy. Powszechnie wiadomo, że u nas nie ma imprez w środy, a tacy DJe, jak wymienieni na wydarzeniu, nie istnieją. Ten event to żart, mający pomóc rozładować napięcie wśród wszechogarniającej paniki. Namawiamy do dbania o higienę, a zwłaszcza do mycia rąk."