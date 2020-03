PILNE. Pacjenci z koronwirusem będą leczeni we Wrocławiu tak jak Chińczycy

Przy szpitalu przy ul. Koszarowej staną dziś trzy namioty, w których odtąd będzie się odbywało wstępne badanie pacjentów, którzy mogli mieć kontakt z koronawiurusem - poinformował dr Grzegorz Madej, ordynator 2. oddziału chorób zakaźnych w szpitalu przy Koszarowej. Każdego dnia zgłasza się tutaj około 80 pacjentów, którzy są przekonani że mają koronawirusa, choć nie mają żadnych objawów ani nie mieli kontaktu z żadną osobą, która mogła być chora. To właśnie w namiotach przy szpitalu pacjenci ci będą wstępnie badani. Lekarze zmierzą im tutaj m.in. temperaturę i puls.

- Zgodziła się na to komisja bioetyki - mówi profesor Krzysztof Simon, ordynator 1. oddziału zakaźnego w szpitalu przy Koszarowej. Ta metoda leczenia będzie dostępna dla pacjentów, którzy wyrażą na nią zgodę.

Lekarze z Koszarowej skrytykowali zalecenia ministerstwa zdrowia, by do szpitala przyjmować także tych pacjentów, którzy nie mają objawów choroby. - To nas sparaliżuje - ostrzega prof. Simon.

W szpitalu przy Koszarowej jest obecnie sześcioro pacjentów, u których stwierdzono obecność koronawirusa. Jeden z nich jest w stanie ciężki, jeden - w poważnym. Dwie osoby leczone są we własnych domach - są objęte kwarantanną.