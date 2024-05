Święto Bożego Ciała we Wrocławiu: tradycja i wiara na ulicach miasta

Znaczenie uroczystości Bożego Ciała

Boże Ciało, czyli uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, to jedno z najbardziej uroczystych świąt obchodzonych przez Kościół katolicki. W Polsce dzień ten jest obchodzony z wielką pompą, a jego głównym punktem są procesje eucharystyczne ulicami miast. We Wrocławiu, podobnie jak w wielu innych miastach Polski, tradycja ta jest nadal bardzo żywa.

Tegoroczna procesja Bożego Ciała we Wrocławiu ponownie pokazała, jak ważnym elementem tradycji miasta są tego typu uroczystości. Wierni, pod przewodnictwem abp Józefa Kupnego - metropolity wrocławskiego, przeszli tradycyjną trasą z Ostrowa Tumskiego przez ul. Katedralną, wyspę Piasek, pl. Nowy Targ, ul. Św. Katarzyny, ul. Wita Stwosza, aż na Rynek, by dotrzeć do Bazyliki Św. Elżbiety.

"Tak, jak w latach ubiegłych, wierni wyszli na ulice Wrocławia po uroczystej sumie, która rozpoczęła się punktualnie o godz. 9. Nabożeństwu przewodniczył abp Józef Kupny - metropolita wrocławski."

Za najświętszym sakramentem niósł się długi korowód kapłanów, sióstr zakonnych, dziewcząt sypiących kwiaty oraz licznie zgromadzonych mieszkańców Wrocławia. Ta piękna tradycja pokazuje głębię wiary i przywiązania do obrzędów religijnych wśród mieszkańców miasta.

Procesja Bożego Ciała we Wrocławiu to wydarzenie, które co roku przyciąga uwagę nie tylko wiernych, ale i wszystkich tych, którzy cenią sobie bogatą historię i tradycję Wrocławia. Jest to czas refleksji i wspólnoty, który jednoczy mieszkańców miasta niezależnie od ich codziennych spraw.

