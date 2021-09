Przegląd prasy 24.09.2021 Wrocław, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Wrocławia

Stanisław Feruś ze Strzelina na Dolnym Śląsku ma bardzo oryginalne hobby: kolekcjonuje klapy, które są montowane na ulicach i chodnikach (te, które chronią wejścia do kanałów oraz różnego rodzaju studzienek). Ale spokojnie - pan Stanisław nie zabiera klap i nie targa ich na plecach do swojego domu. Robi im tylko zdjęcia i umieszcza je na swoim profilu na Facebooku.

Ta ekskluzywna rezydencja została zaprojektowana od początku do końca przez architektów. To najpiękniejszy i najdroższy dom w okolicach Wałbrzycha i Świdnicy wystawiony na sprzedaż w serwisie otodom. To opcja dla tych, którzy dojeżdżają do Świdnicy, Wałbrzycha i Wrocławia. Zobaczcie!