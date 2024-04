10 urodziny klubu Stary Klasztor we Wrocławiu. Czeka na nas sporo atrakcji

Koncert z okazji 10. urodzin klubu Pierwsza część koncertu, zatytułowana "ROCK DIVAZ: I Love Rock n' Roll", zapewni niezapomnianą podróż przez światowy rock. Adema Walkowiak, Paulina Gołębiowska, Nikola Warda, Ula Issel, Gosia Bruś i Monika Wiśniowska-Basel, czyli najlepsze damskie głosy naszego miasta, zabiorą nas w muzyczną podróż poprzez hity takie jak "Bring me to Life" - Evanescence, "I miss the misery" - Halestorm, "Livin' on a Prayer" - Bon Jovi, "Sweet Chile' O Mine" - Guns n Roses, "Best of You" - Foo Fighters, "Pride" - U2, "Weak" - Skunk Anansie, "Chop Suey" - System of a Down, "Use Somebody" - Kings of Leon, oraz tytułowy "I Love Rock n Roll" - Joan Jett, to tylko początek długiej listy rockowych przebojów. Zapowiada się prawdziwa koncertowa petarda! W drugiej części koncertu, zatytułowanej "Józek, nie daruję Ci tej nocy!", publiczność będzie miała okazję do wspólnego śpiewania największych hitów polskiego rocka. Od "Whisky" i "Cegła", przez "Baranka", aż po "Baśkę", "Nie płacz Ewka", "Przeżyj to sam", "Bo jo cie kocham", "Krakowski spleen", "Scenariusz dla moich sąsiadów", "Pila tango", "Ale zanim pójdę", "Lubiła tańczyć" i "12 groszy". Atrakcyjny oraz rozrywkowy program zapewni niezapomniane przeżycia, a koncert poprowadzą Nikola Warda, Damian Szewczyk i Wojtek Dereń, przy akompaniamencie WrocLove Band pod kierownictwem Marka "Stinga" Popowa. Do wspólnego śpiewania i świętowania 10. urodzin Starego Klasztoru serdecznie zapraszamy oraz składamy najlepsze życzenia jubilatowi!