Prasówka z Wrocławia 28.03.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Przy wjeździe do Zagórza Śląskiego, na terenach zielonych przy głównej drodze powstaje kameralny ośrodek wypoczynkowy. To kompleks drewnianych domków letniskowych, które zaczną przyjmować gości jeszcze w tym roku! Będą tu również dodatkowe atrakcje.

We Wrocławiu przy ul. Sikorskiego ukończony został drugi z pięciu biurowców budowanego kompleksu Quorum. W budynku przestrzeń biurową wynajęła firma Keywords Studios odpowiedzialna za tworzenie gier komputerowych. To będzie prawdziwa perełka, zwłaszcza dla wielbicieli gier wideo.

Prasówka 28.03 Wrocław: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników we Wrocławiu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Do wypadku doszło we wtorek, 26 marca, w Dzierzkowie na Dolnym Śląsku. Rowerzysta zderzył się z motocyklem, w wyniku czego odniósł poważne obrażenia. Niestety nie udało się go uratować.