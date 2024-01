Prasówka z całego tygodnia 14.01.2024 we Wrocławiu. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Uspokaja Was otoczenie przyrody, zieleni i obserwowanie płynącej wody? Może warto poszukać takiego zacisza dla siebie. Oto najładniejsze domy na sprzedaż w różnych częściach Dolnego Śląska. Do remontu i gotowe do zamieszkania. Prezentujemy zdjęcia, ceny i szczegóły aktualnych ofert z serwisu https://www.otodom.pl/.

Czy to królestwo Arendelle w okowach wiecznej zimy z bajki o "Krajnie lodu"? Nieee, to kultowe Wzgórze Gedymina w Szczawnie - Zdroju pod pierzynką śniegu. Bajeczne widoki z wieży na park i okoliczne osiedla, skuty lodem i przyprószony śniegiem staw, robią cudowne wrażenie. Zobaczcie i poczujcie ten klimat na zdjęciach Michała Jabłońskiego.

Siedem lat trwał proces i walka Marcina Młodzieniewskiego z Wałbrzycha o zadośćuczynienie za utratę zdrowia podczas pracy w Cersanicie. Sąd Pracy uznał w końcu, że winę za 20 procentowy uszczerbek na zdrowiu ponosi były już pracodawca wałbrzyszanina i nakazał Cersanitowi wypłacenie mu 50 000 zł. Cersanit pieniądze wypłacił, ale nie zgadza się z wyrokiem. Wniósł skargę kasacyjna do Sądu Najwyższego. Czy ten wyrok otwiera drogę do zadośćuczynienia innym pracownikom za podobne krzywdy?

Utrudnienia dla kierowców na ul. Klecińskiej. Do awarii doszło we wtorek (9 stycznia), około godz. 13:00, kiedy to z miejskiego autobusu MPK wyciekło paliwo. Służby zablokowały ul. Klecińską i wjazd na estakadę Gądowianka.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał kolejne alerty przestrzegające przed mrozem na Dolnym Śląsku. Mróz znowu będzie dwucyfrowy, a temperatura spadnie do - 17 st. C. Ciekawostką jest to, że dzisiaj na Dolnym Śląsku zaszło zjawisko inwersji,a to oznacza, że im wyżej, tym było cieplej. Najcieplej na Śnieżce, gdzie z reguły jest najzimniej!

Most Zwierzyniecki jest stale w remoncie. Jedną z ostatnich inwestycji było wyłożenie nowych płyt chodnikowych. Jak się okazuje, nie przyniosła ona oczekiwanych korzyści, bo barierki chroniące przed wpadnięciem do wody mają teraz niecały... metr wysokości. Mieszkańcy obawiają się, że kiedyś doprowadzi to do tragedii. Problemem jest jednak fakt, że Most Zwierzyniecki to zabytek, a w ich przypadku, aktualne przepisy budowlane nie obowiązują...

Wrocławskie neony przy ul. Ruskiej 46 to jedno z najchętniej odwiedzanych przez turystów miejsc we Wrocławiu. Przyjezdni wiedzą, że mogą tam zrobić piękne zdjęcia i poczuć niesamowity klimat. Jednak, od jakiegoś czasu, miejsce to straciło swój dawny blask, bo większość kolorowych żarówek nie świeci. Jaki jest tego powód?