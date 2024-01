Wrocławskie neony już nie święcą takim blaskiem, co kiedyś - wiele żarówek jest poprzepalanych. Czy to się zmieni?

Świecące neony już nie takie świecące

Wrocławskie neony przy ul. Ruskiej 46 to jedno z najpopularniejszych miejsc w mieście. Tłumy przyjezdnych i lokalnych mieszkańców przyjeżdżają każdego miesiąca, aby na własne oczy zobaczyć 30 neonowych szyldów, zdemontowanych z dawnych sklepów, kin i innych budynków, jak NOT czy Dworzec Wrocław Główny. Na Ruskiej 46 znajdują się także kawiarnie i kluby, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Neon Side to inicjatywa, która powstała dzięki Tomaszowi Kosmalskiemu, który nie chciał, aby wszystkie historyczne szyldy trafiły na złom. We współpracy z Gminą Wrocław stworzył on galerię, która cieszy oko do dziś.

Neony cieszą się największym zainteresowaniem wśród miłośników mediów społecznościowych, bo zdjęcia wykonywane na tle świecących szyldów, naprawdę robią wrażenie. Jednak, jak donoszą nam czytelnicy, w ostatnich miesiącach miejsce powoli traci swój dawny blask.