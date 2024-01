Wyciek paliwa na ul. Klecińskiej. Tworzą się korki przy zablokowanym wjeździe na Gądowiankę Konrad Bałajewicz Jakub Mielcarz

Utrudnienia dla kierowców na ul. Klecińskiej. Do awarii doszło we wtorek (9 stycznia), około godz. 13:00, kiedy to z miejskiego autobusu MPK wyciekło paliwo. Służby zablokowały ul. Klecińską i wjazd na estakadę Gądowianka.