Czy barierki na Moście Zwierzynieckim są zbyt niskie? Mieszkańcy boją się, że kiedyś doprowadzą do tragedii Konrad Bałajewicz Jakub Mielcarz

Most Zwierzyniecki jest stale w remoncie. Jedną z ostatnich inwestycji było wyłożenie nowych płyt chodnikowych. Jak się okazuje, nie przyniosła ona oczekiwanych korzyści, bo barierki chroniące przed wpadnięciem do wody mają teraz niecały... metr wysokości. Mieszkańcy obawiają się, że kiedyś doprowadzi to do tragedii. Problemem jest jednak fakt, że Most Zwierzyniecki to zabytek, a w ich przypadku, aktualne przepisy budowlane nie obowiązują...