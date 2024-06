Przegląd prasy 7.06.2024 Wrocław. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Wrocławia

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 6.06, we Wrocławiu. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Święto 10 Wrocławskiej Brygady Łączności - wrocławska jednostka wojskowa świętowała pierwszą rocznicę utworzenia”?

Prasówka Wrocław 7.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Święto 10 Wrocławskiej Brygady Łączności - wrocławska jednostka wojskowa świętowała pierwszą rocznicę utworzenia W koszarach przy ul. Trzmielowickiej na wrocławskiej Leśnicy 10 Wrocławska Brygada Łączności zaprezentowała się z najlepszej strony. Oprócz prezentacji najnowocześniejszego sprzętu łącznościowego na odwiedzających czekały skoki spadochronowe, pokazowa obrona konwoju VIP, kurs pierwszej pomocy, czy tor przeszkód.

📢 "Napoli 1841" premiera spektaklu baletowego w Operze Wrocławskiej. Ciekawe zakończenie sezonu artystycznego. Zobaczcie zdjęcia! Opera Wrocławska zakończy sezon artystyczny 2023/2024 wyjątkową premierą baletową "Napoli 1841". Premiera odbędzie się 8 czerwca i będzie to polska premiera tego rzadko wykonywanego dzieła. Choreografię stworzyli August Bournonville oraz Johan Kobborg, a muzykę skomponowali czterej duńscy kompozytorzy romantyzmu: Holger Paulli, Eduard Helsted, Niels Wilhelm Gade i Hans Christian Lumbye.

📢 Nowe mieszkania przy Dworcu Głównym PKP we Wrocławiu: Archicom rozpoczyna przedsprzedaż Archicom ogłosił start przedsprzedaży swojej najnowszej inwestycji mieszkalnej, zlokalizowanej tuż przy Dworcu Głównym PKP we Wrocławiu. Projekt "Gwarna" ma być odpowiedzią na potrzeby mieszkańców szukających kameralnego mieszkania w centrum miasta, z łatwym dostępem do komunikacji i urokliwym widokiem na zabytkowy dworzec.

Prasówka 7.06 Wrocław: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników we Wrocławiu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Zabytkowy zamek w Leśnicy będzie gruntownie odnowiony. Jak będą prowadzone prace? Zamek w Leśnicy, znany ośrodek kultury i sztuki, rozpoczyna remont. Tarasy i kazamaty zamku zostaną odnowione, co wiąże się z pewnymi niedogodnościami dla odwiedzających. Jakie zmiany czekają gości i jakie prace są zaplanowane?

📢 25 lat za podwójne zabójstwo w Kotli pod Głogowem. Sąd odrzucił wniosek o dożywocie Julia K. z Kotli (powiat głogowski) została prawomocnie skazana na 25 lat pozbawienia wolności za podwójne zabójstwo w Kotli. Prokuratura żądała w apelacji dożywocia, ale sąd nie podwyższył kary zabójczyni. 📢 Czy Hurtownia Infoprobud z Wałbrzycha i Jeleniej Góry nadużywa prawa? Każe płacić kary za spóźnione faktury np. 14 000 zł za 200 zł odsetek Płacz i lament w Wałbrzychu i Jeleniej Górze. I wielu innych miejscowościach w okolicy. Klienci współpracujący z hurtownią Infobrobud z Wałbrzycha dostali kilkadziesiąt wezwań do zapłaty kary za opóźnione faktury. Jak mówią, spóźnienia w płatnościach nie wynikały z ich złej woli, tylko z winy kuriera z hurtowni, który nie zabierał pieniędzy na czas. Efekt? Za 200 zł odsetek hurtownia żąda np. 14 000 zł kary i powołuje się na unijny przepis, który stanowi że za każdą taką fakturę nalicza się 40 euro. Klienci płaczą i mówią, że hurtowania żąda 40 euro nawet za fakturę opiewającą na kilkadziesiąt groszy. - To my jesteśmy pokrzywdzeni, przez takie spóźnienia, musimy zamknąć hurtownię - mówią nam właściciele, dwaj starsi panowie przed 80-ką, na emeryturze.

📢 Instalacja nowych przystanków wiedeńskich "Hutmen". Kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość Rozpoczęcie budowy przystanków wiedeńskich "Hutmen" na ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu niesie za sobą utrudnienia dla kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej. Prace, które rozpoczną się w poniedziałek 10 czerwca, potrwają aż do jesieni, wprowadzając tymczasową organizację ruchu. 📢 Kiedy do Wrocławia przyjeżdżają nowe tramwaje? Odpowiadamy: w ciemną noc. Zobaczcie zdjęcia! Wrocławski transport miejski przechodzi prawdziwą metamorfozę dzięki nowym tramwajom, które są dostarczane do miasta. W tle tej zmiany stoi zaawansowana logistyka i precyzyjne planowanie, które umożliwiają bezproblemowe dostarczenie tych nowoczesnych pojazdów. Co więcej, każdy z nowych tramwajów przechodzi szereg kontroli i testów, zanim zostanie włączony do regularnej obsługi pasażerów.

📢 Rozpoczynają się letnie, darmowe koncerty organowe w kościele św. Elżbiety we Wrocławiu. Pierwszy koncert już 7 czerwca! Już w najbliższy piątek, 7 czerwca, o godzinie 19:00 odbędzie się pierwszy recital z cyklu wakacyjnych koncertów organowych w bazylice św. Elżbiety. Wystąpi Jan Surma, grając na odbudowanych po 46 latach organach Michaela Englera. Wstęp na koncert jest bezpłatny. Zachęcamy do zapoznania się z programem koncertu.

📢 Ocalić od zapomnienia - koncert, piosenki Marka Grechuty na letnim dziedzińcu Dworu Polskiego we Wrocławiu. Piosenki Marka Grechuty na letnim dziedzińcu to wyjątkowy koncert we Wrocławiu, który odbędzie się na najpiękniejszym patio w Restauracji Dwór Polski przy Rynku 5. Organizatorzy przygotowali dla Was specjalny repertuar po meandrach twórczości Marka Grechuty! Zapowiada się fantastyczne wydarzenie i warto zapisać je sobie w kalendarzu. 📢 Rękodzieło, ozdoby, odzież to wszystko na Targach Rzeczy Niepospolitych na placu pod katedrą św. Marii Magdaleny we Wrocławiu Na placu pod katedrą św. Marii Magdaleny we Wrocławiu odbędą się Targi Rzeczy Niepospolitych, organizowane po raz kolejny przez Artishop. Na tym wyjątkowym wydarzeniu będzie można nabyć ręcznie robioną biżuterię, dekoracje do domu, autorskie dodatki do odzieży, świeczki zapachowe, ręcznie wykonane zabawki i wiele więcej.

