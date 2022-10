Ostatni moment! Skok Dream Jump we Wrocławiu z Tarczyński Arena. 40 metrów swobodnego lotu. Ceny, dojazd, zdjęcia i film Remigiusz Biały

Janusz Wójtowicz / Archiwum Polska Press Zobacz galerię (17 zdjęć)

Skok Dream Jump we Wrocławiu z Tarczyński Arena – to możliwe! Jednak został ostatni moment, dla fanów sportów ekstremalnych, aby przeżyć swobodny lot z korony Stadionu Miejskiego we Wrocławiu, który mierzy aż 40 metrów. A o tym ile kosztuje taka przyjemność, jak dojechać i dlaczego to ostatni moment przeczytasz w poniższym artykule. Zobacz w galerii zdjęcia!