Kończy się szalona majówka 2024 we Wrocławiu, a w Miliczu burmistrz elekt śpiewa z lokalnym zespołem

Organizatorzy Gitarowego Rekordu Świata zapraszają już za rok, 1 maja 2025, aby ponownie podjąć kolejną próbę ustanowienia nowego Gitarowego Rekordu Świata.

Już dziś zapraszamy do uczestnictwa w tym 1-majowym święcie gitary i wspólnego stworzenia Największej Gitarowej Orkiestry Świata. Po ponad 20 latach wspólnego grania wrocławska impreza stała się wielkim muzycznym festiwalem prezentującym różne oblicza gitary, a także atrakcją przyciągającą do Wrocławia tysiące gitarzystów i turystów z całego świata. W roku 2024 zagrało razem 7531 gitar, tak więc w mocy pozostaje nasz rekordowy wynik z roku 2023. Do ustanowienia nowego Gitarowego Rekordu Świata potrzebujemy 7967 gitar i Ciebie — dołącz do wydarzenia, zaproś znajomych.