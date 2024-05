Koncert wśród setek świec i kwiatów we Wrocławiu wysłuchasz muzyki klasycznej oraz filmowej

Co to jest Oratorium Marianum

Mamy dla was dwie propozycje koncertowe 17 maja w Oratorium Marianum w Uniwersytecie Wrocławskim. Po pierwsze utwory największych wirtuozów muzyki klasycznej. Zatop się w dźwiękach kompozycji Vivaldiego, Beethovena, Chopina, Straussa oraz klasyków naszych czasów jak Einaudi i Tiersen. Posłuchaj ulubionych przebojów Coldplay and Imagine Dragons. Daj się porwać dżwiękom: Viva la Vida, Clocks, A Sky Full of Stars, Believer, Thunder czy Radio Active. Prawdziwa gratka dla fanów obu zespołów!