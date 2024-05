Najlepsze legalne miejsca na grilla we Wrocławiu. Mamy dla Was ciekawe propozycje na majowe grillowanie

Majówka od lat nierozerwalnie kojarzy nam się ze wspólnym spędzaniem czasu przy grillu. W długi weekend grillować będziemy na działkach, w ogródkach, na plażach, nad jeziorami, a także w miejskich parkach. Podpowiadamy, gdzie najlepiej rozpalić grilla we Wrocławiu, a także sprawdzamy, co przepisy mówią na temat grillowania w mieście i rozpalania ognisk.

Opiekanie jedzenia nad żywym ogniem to najstarsza forma gotowania. Spędzany przy ognisku czas od tysięcy lat służył nie tylko przetrwaniu gatunku, ale przede wszystkim budowaniu więzi społecznych i kształtowaniu tożsamości kulturowej. Nic dziwnego, że do dziś zapach ognia kojarzy nam się z głęboko zakorzenioną przyjemnością. Majówka to czas, kiedy po zimie odpalamy po raz pierwszy nasze grille, snując plany o niezapomnianych spotkaniach w większym gronie.

Gdzie grillować w mieście? Co mówią przepisy?

Najlepszym i najbezpieczniejszym miejscem na rozpalenie grilla jest oczywiście teren własnej posesji. Co jeśli jednak nie mamy warunków i przestrzeni, która pozwalałaby nam na zorganizowanie spotkania w większym gronie. Wiele osób zdecyduje się w ten długi weekend na grillowanie w miejscach publicznych.

Polskie prawo nie reguluje szczegółowo kwestii dotyczących rozpalania grilla w parkach miejskich. Zasady korzystania z danego terenu ustala jego zarządca. Powinniśmy więc koniecznie sprawdzić, czy regulamin parku, w którym chcemy zorganizować spotkanie przy grillu, dopuszcza taką możliwość. Niektóre parki mają specjalnie wyznaczone do tego strefy, czy nawet wyposażone są w grille stacjonarne.

Podobnie wygląda sytuacja w przypadku grillowania na terenie osiedli i wspólnot mieszkaniowych. To po stronie zarządcy jest decyzja, czy w regulaminie uwzględni zakaz grillowania na podlegającym mu terenie, jeśli uzna, że może być to uciążliwe dla mieszkańców. Złamanie takiego zakazu nie jest jednak w żaden sposób obarczone sankcjami wynikającymi z Kodeksu wykroczeń lub innych ustaw. Egzekwowanie go leży wyłącznie w gestii tychże administracji.

Czy za grillowanie w parku można dostać mandat?

Należy jednak pamiętać, że park jest miejscem publicznym, może być nim również teren zielony przed blokiem. O ile więc za samo zorganizowanie grilla kary nam nie grożą, jeśli jest ono dopuszczone regulaminem lub odbywa się za zgodą zarządcy, o tyle już zachowanie się jego uczestników może prowadzić do popełnienia niektórych wykroczeń, takich jak m.in. zakłócanie porządku publicznego, spożywanie alkoholu, zaśmiecanie, czy niszczenie roślinności. W takim przypadku strażnicy straży miejskich są zobowiązani do podjęcia interwencji i mogą ukarać sprawcę grzywną w drodze mandatu karnego albo skierować do właściwego sądu rejonowego wniosek o ukaranie.

Grillowanie powoduje również powstawanie odpadów i zadymienia. Uprzątnięcie tych odpadów jest obowiązkiem osoby rozpalającej takiego grilla. Ponosi ona odpowiedzialność za doprowadzenie użytkowanego terenu do stanu poprzedniego. Jeśli się z tego nie wywiąże, może zostać nałożona na nią kara grzywny w wysokości do 500 złotych lub kara nagany.

Gdzie można grillować we Wrocławiu? Oto 10 najlepszych miejsca na grilla

Czy można rozpalić ognisko w lesie? Wyznaczone miejsca na ogniska we Wrocławiu

Nieco inaczej sprawa wygląda w przypadku ognisk, a w szczególności rozpalania ognia w lasach. Nawet na terenie prywatnym wiąże się z ograniczeniami i musi się odbywać z zachowaniem środków ostrożności m.in. wynikających z rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej.

Rozpalanie ognisk i grilli na terenie lasów jest natomiast zakazane, za wyjątkiem specjalnie wyznaczonych do tego stref. Polany ogniskowe to ogólnodostępne miejsca, w których można organizować prywatne imprezy bez wcześniejszego uzgadniania. Pamiętać należy o zakazie ruchu samochodowego w lasach (oprócz miejsc do tego przeznaczonych, takich jak parkingi) oraz używania sprzętu nagłaśniającego. Nie można też samodzielnie, bez zgody leśniczego, zbierać chrustu czy gałęzi na ognisko - to wykroczenie. Po zakończeniu pikniku należy pamiętać o dokładnym zgaszeniu ognia.

