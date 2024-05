Multimedialna fontanna we Wrocławiu rozpoczyna nowy sezon zjawiskowych pokazów. Pokazy specjalne pierwszego dnia. Musisz to zobaczyć! Tomasz Pawlak

Fontanna multimedialna koło Hali Stulecia to jedna z najbardziej imponujących atrakcji we Wrocławiu właśnie rozpoczyna nowy sezon 2024. Musisz to zobaczyć - pierwsze pokazy już 10 maja. Rozpocznie pokaz specjalny "Katedra Demokracji", prezentujące historię Hali Stulecia.