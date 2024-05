Fantastyczne kolorowe kwiaty oraz egzotyczne rośliny i jaja dinozaura w Ogrodzie Botanicznym we Wrocławiu

Ogród Botaniczny we Wrocławiu to miejsce badań naukowych

Ogród Botaniczny we Wrocławiu przygotował również stałą wystawę pod nazwą Panorama Natury . Jest to wycieczka z automatycznym przewodnikiem po historii naturalnej naszej planety od Hadeiku poprzez Paleozoik w tym Jurę do czasów obecnych. Fantastyczna wycieczka dla najmłodszych gdzie można zobaczyć: jajo dinozaura , skamieniałe fragmenty drzew czy kości mamuta, wieloryba czy też nosorożca włochatego .

Bogata wystawa akwarystyczna z wieloma ciekawymi roślinami wodnymi

Fantastyczne wystawy roślin tropikalnych z Meksyku i Afryki

Ogród Botaniczny we Wrocławiu odgrywa ważną rolę w badaniach naukowych , ochronie gatunków zagrożonych oraz edukacji społecznej z zakresu botaniki i ochrony środowiska. Jest to także popularne miejsce spacerowe dla mieszkańców Wrocławia oraz turystów, którzy mogą cieszyć się pięknem roślinności z różnych zakątków świata.

Do tego fantastycznego miejsca wejdziemy codziennie w godzinach od 9:00 do 19:00. Zwiedzanie ogrodu jest możliwe do godziny 20:00.

Ceny biletów to: 20 zł ulgowy, 30 zł bilet normalny.

Bilety można zakupić w kasie bezpośrednio przy wejściu lub online na stronie ogrodu botanicznego.