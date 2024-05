Uroczystości 3 Maja we Wrocławiu. Tak świętowali wrocławianie 233 rocznicę uchwalenia Konstytucji [ZDJĘCIA] Tomasz Pawlak

Parada Konstytucji 3 Maja we Wrocławiu to ważne wydarzenie kulturalne i historyczne w Polsce, obchodzone corocznie 3 maja. Święto to upamiętnia uchwalenie pierwszej konstytucji w Europie i drugiej na świecie, która miała miejsce w 1791 roku. Wrocław, będący jednym z największych miast w Polsce, również organizuje różnorodne wydarzenia związane z tą okazją. Parada, koncerty, wystawy i inne atrakcje przyciągają mieszkańców i turystów, umożliwiając uczczenie tego istotnego momentu w historii Polski.