Fantastyczny weekend majowy we Wrocławiu to zapowiedź dobrze spędzonego czasu.

Majowy weekend we Wrocławiu to zapowiedź dobrze spędzonego wolnego czasu. Co więcej, w sercu Dolnego Śląska rozbrzmiewają wtedy koncerty, festiwale oraz rozmaite wydarzenia kulturalne. Przygotowując się na ten okres odpoczynku, warto także zastanowić się nad bogatą ofertą atrakcji, jakie oferuje miasto. Warto zerknąć, by dowiedzieć się, jakie wydarzenia będą miały miejsce!

Długi weekend majowy we Wrocławiu

W związku z tym, że 1 i 3 maja to w Polsce dni wolne od pracy, a biorąc jeszcze kilka dni wolnego błogi spokój można mieć do 5 maja. W tym czasie Wrocław zaprasza do wzięcia udziału w wielu atrakcjach, które przygotowano dla mieszkańców i turystów. Koncerty, festiwale, wystawy, a także różnego rodzaju imprezy sportowe – to tylko niektóre z możliwości spędzenia czasu podczas majówki. Korzystając z zapowiadanej pięknej pogody, w majowy weekend warto wybrać się na relaksujący spacer po parkach Wrocławia. Wiele osób decyduje się również na zwiedzanie najważniejszych atrakcji miasta, takich jak ZOO Wrocław, Hala Stulecia i Ogród Japoński. W tym czasie, stolica Dolnego Śląska staje się areną wielu wydarzeń kulturalnych i sportowych.

3-majówka we Wrocławiu

Majowy festiwal trzeciomajówka to najbardziej wyczekiwane muzyczne wydarzenie, które ma miejsce w tym okresie we Wrocławiu. Jak co roku, podczas długiego majowego weekendu, na scenie pojawią się zarówno legendy rocka, jak i nowe, obiecujące gwiazdy.

Na trzech scenach wrocławskiej 3 majówki wystąpią takie gwiazdy jak: Daria Zawiałow

PRO8L3M

Kwiat Jabłoni

Małgorzata Ostrowska Trzy sceny zadowolą każdego fana dobrej muzyki: otwarta scena na pergoli

scena w Hali Stulecia

mała scena World Music od strony ul. Wróblewskiego Na tych scenach wystąpią między innymi: Daria Zawiałow, Małgorzata Ostrowska, Happysad i Zalewski.

Gitarowy rekord świata 2024 we Wrocławiu.

1 maja 2024 zapraszamy na wrocławski Rynek, aby podjąć kolejną próbę ustanowienia nowego Rekordu Świata w Graniu na Gitarze. Po conajmniej 20 latach wspólnego muzykowania, wrocławska inicjatywa stała się wielkim festiwalem muzycznym, prezentującym różne oblicza gitary. To także atrakcja przyciągająca do Wrocławia tysiące gitarzystów i turystów z całego świata.

Już 1 maja możesz dołączyć do wspólnego stworzenia Największej Gitarowej Orkiestry Świata. Aby zagrać na Rekordzie Świata w Graniu na Gitarze, wystarczy mieć instrument i znać pięć podstawowych akordów C/G/D/A/E, potrzebnych do wykonania utworu „Hey Joe” Jimiego Hendrixa. Liczą się wszystkie rodzaje gitar – akustyczne, klasyczne, elektryczne, a także basowe. Dopuszczalne są również mandoliny, banjo i ukulele.

Giga otwarcie majówkowe w Giga Parku we Wrocławiu

Wiosna wypędziła zimę, a jak wiosna to czas by przygotować się do startu nowego sezonu w GIGAPARKu! Ruszamy 1 maja o godzinie 10:00. Organizatorzy przygotowali dla Was kilka niespodzianek. Również dla dorosłych znajdzie się miejsce, w którym będą mogli usiąść podczas zabawy dzieci. Dorośli wchodzą na teren gigaparku bezpłatnie.

Ceny biletów od 50 zł do 100 zł

Rozpoczynamy od godziny 10:00

Lokalizacja - ul. Zawalna, Most Trzebnicki, przy Beach Bar - Stara Odra

Majówkowy Spływ Kajakowy 2024 we Wrocławiu

1 maja (środa) Kayak Tours serdecznie zaprasza na przygodę podczas spływu kajakowego Widawą z Mostu Sołtysowickiego (Wrocław) do Lasu Rędzińskiego. To trasa o niskim stopniu trudności, idealna dla początkujących kajakarzy i rodzin z dziećmi. Jednak z uwagi na różnorodność krajobrazów i zmieniające się koryto rzeki, stanowi również fascynującą wyprawę dla doświadczonych kajakarzy. Trasa prowadzi przez pola, łąki, starodrzew, a także tereny wokół wrocławskiego lotniska aeroklubu, co często zapewnia niezapomniane atrakcje zarówno na rzece, jak i w powietrzu. Start: godz. 10:00 – Most Sołtysowicki

Czas trwania spływu: 4-5 godzin (po spływie ognisko)

Rodzaj kajaków: dwuosobowe kajaki turystyczne

Koszt: 80 zł od osoby, dzieci: 50 zł

Gra miejska — Nietuzinkowe Zagadki Centrum Wrocławia.

Jaki jest najlepszy sposób na poznanie miasta? Oczywiście zabawa i aktywny udział w grze miejskiej! Spotykamy się 1 maja o godzinie 15:00 przy pomniku Aleksandra Fredry na Rynku Głównym. Szukajcie przewodnika z żółtym parasolem. Uwaga obowiązkowa wcześniejsza rezerwacja. Organizatorzy ustalają limit wielkości grup. Wcześniejszy kontakt pod numerem telefonu: +48 513 875 814

Od czego zacząć i jak się przygotować do wyzwania? Po pierwsze — zbierz drużynę: może to być rodzina lub znajomi, możesz też spróbować swoich sił w pojedynkę.

Po drugie — wyostrz zmysły: gra miejska to aktywność, w której spostrzegawczość może okazać się największą zaletą, a nieustanna chęć zdobywania wiedzy niechybnie poprowadzi do zwycięstwa w grze!

Po trzecie — znajomość miasta, bądź jej brak nie ma tu większego znaczenia, każdy ma szansę zawalczyć o zwycięstwo. Jak po sznurku, wszędzie doprowadzi uczestników prosta mapka, którą dołączymy do zadań.

Po czwarte i ostatnie: po prostu przyjdź i spróbuj zmierzyć się z pytaniami, które przygotowali organizatorzy. Nagrodą będzie zabawa i wiedza o mieście, którą zdobędziesz w trakcie spaceru! Mistrzem gry będzie przewodnik Maciej Maliński: historyk, muzyk i gawędziarz, którego poczucie humoru trudno zapomnieć. Dajcie się oczarować jego pozytywnej energii! Zasady gry: Czas na przejście trasy: 1 godz. 45 min – 2 godz.

Potrzebny ekwipunek: długopis/ołówek

Osoby niepełnoletnie mogą grać tylko z opiekunami

Bilety: 40 PLN: osoba dorosła - 20 PLN: dzieci i młodzież do 18 lat - Dzieci do lat 6 – bezpłatnie

Majówka w Centrum Historii Zajezdnia

Zapraszamy na Majówkę do Centrum Historii Zajezdnia przy ulicy Grabiszyńskiej 184 we Wrocławiu. Czekać będą na Was tu liczne atrakcje dla całej rodziny: europejski quiz z nagrodami, koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu zespołu Basilica Cantans z Katedry Wrocławskiej, rodzinna strefa relaksu i gastronomii, przejazdy zabytkowym autobusem oraz wiele innych interesujących punktów programu. Dla najmłodszych przygotowaliśmy także warsztaty edukacyjne oraz mnóstwo gier i zabaw!

Wstęp biletowany cena biletu od 5zł do 20 zł Program: 1 maja

Wystawy 10:00–18:00 Indywidualne zwiedzanie wystawy głównej „Wrocław 1945–2016”

12:00–13:30 Oprowadzanie tematyczne po wystawie głównej „Podaj cegłę, czyli jak Polskę budowano” (liczba miejsc: 20 osób) Warsztaty 10:30–12:00 Warsztaty plastyczne „Poznajemy Europę” (dla dzieci w wieku 6–12 lat, liczba miejsc: 20 osób)

13:00–14:30 Warsztaty malowania na szkle „Majowe polskie kwiaty” (dla dzieci w wieku 6–12 lat, liczba miejsc: 20 osób)

15:00–16:30 Warsztaty „Zbudujmy razem Europę” realizowane wspólnie z „Tekturowo” (dla dzieci w wieku 6–12 lat, liczba miejsc: 20 osób) Atrakcje 10:00–16:00 Strefa Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej we Wrocławiu

10:00–18:00 Rodzinna strefa gier i zabaw

10:00–17:00 Przejazdy po centrum Wrocławia zabytkowym autobusem typu „Ogórek”

10:00–18:00 Strefa odpoczynku i gastro – food trucki (plac przy Centrum Historii Zajezdnia)

17:00–18:30 Quiz europejski (maksymalnie 9 drużyn po 5 osób) – zapisy: [email protected]

2 maja

Wystawy 10:00–18:00 Indywidualne zwiedzanie wystawy głównej „Wrocław 1945–2016”

12:00–13:30 Oprowadzanie tematyczne po wystawie „Do biegu, gotowi, start!” (liczba miejsc: 20 osób) Warsztaty 10:30–12:00 Warsztaty z projektowania magnesów „Europa okiem i uchem podróżnika” (dla dzieci w wieku 6–12 lat, liczba miejsc: 20 osób)

13:00–14:30 Warsztaty malowania na szkle „Majowe polskie kwiaty” (dla dzieci w wieku 6–12 lat, liczba miejsc: 20 osób)

16:00–17.30 Warsztaty „Ramy z chrobotkiem i naturalnymi elementami” realizowane wspólnie z „Szumilas” (dla dzieci w wieku 6–12 lat, liczba miejsc: 20 osób) Atrakcje 10:00–18:00 Rodzinna strefa gier i zabaw

10:00–17:00 Przejazdy po centrum Wrocławia zabytkowym autobusem typu „Ogórek”

10:00–18:00 Strefa odpoczynku i gastro – food trucki (plac przy Centrum Historii Zajezdnia)

3 maja

Wystawy

10:00–18:00 Indywidualne zwiedzanie wystawy głównej „Wrocław 1945–2016”

12:00–13:30 Oprowadzanie tematyczne po wystawie głównej „Z modą przez Wrocław” (liczba miejsc: 20 osób)

15:00–16:30 Oprowadzanie tematyczne po wystawie głównej „Wrocław 1945–2016” (liczba miejsc: 20 osób) Warsztaty 10:30–12:00 Warsztaty plastyczne „Smaki i zapachy Europy” (dla dzieci w wieku 6–12 lat, liczba miejsc: 20 osób)

13:00–14:30 Warsztaty malowania na szkle „Majowe polskie kwiaty” (dla dzieci w wieku 6–12 lat, liczba miejsc: 20 osób) Atrakcje 10:00–18:00 Rodzinna strefa gier i zabaw

10:00–17:00 Przejazdy po centrum Wrocławia zabytkowym autobusem typu „Ogórek”

10:00–18:00 Strefa odpoczynku i gastro – food trucki (plac przy Centrum Historii Zajezdnia)

18:00–19:30 Koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu Basilica Cantans Katedry Wrocławskiej (wstęp wolny, liczba miejsc ograniczona)

