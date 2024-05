Kolor Fest to najbardziej kolorowy dzień niebawem we Wrocławiu. Proszki Holi i wyrzutnie to czeka na zainteresowanych

Festiwale kolorów Kolor Fest są dla każdego i każdy może przybyć i dobrze się bawić. Najważniejsze zabrać ze sobą dobry humor. Festiwal koloru wywodzi się bezpośrednio z Indii. Jest to hinduskie święto obchodzone w wielu częściach świata. Podczas tego święta ludzie obrzucają się kolorowymi proszkami Holi świętując w ten sposób nadejście wiosny, radość i braterstwo. Festiwal Kolorów stał się popularny w wielu krajach i jest obchodzony przez osoby z różnych kultur.

Festiwale Kolorów to nasze największe imprezy, organizowane od lat w kilkunastu głównych miastach Polski! W każdej z takich imprez uczestniczy kilka tysięcy wesołych, roześmianych i co najważniejsze, kolorowych osób! Oprócz tego przygotowujemy liczne atrakcje, aby urozmaicać nasze wydarzenia i spełniać nowe oczekiwania młodych pasjonatów rozrywki na świeżym powietrzu. Kluczowymi punktami wydarzenia są cogodzinne wyrzuty w górę przez tysiące ludzi Kolorów Holi, które tworzą wielką barwną chmurę! To idealne miejsce, aby się wyszaleć i zrobić niesamowite zdjęcia.