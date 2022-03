Nowe płatne miejsca parkingowe w centrum Wrocławia

Obszar Strefy Płatnego Parkowania został poszerzony decyzją Rady Miejskiej Wrocławia w 2019 r., w wyniku prowadzonych wcześniej konsultacji społecznych. Na mapie obejmuje on obecnie praktycznie całe wrocławskie śródmieście, a płatne miejsca parkingowe są wyznaczane w konsultacji z radami osiedlowymi. Są jednak miejsca, w których urząd miasta podejmuje decyzje o płatnym parkowaniu niezależnie od osiedlowych samorządów - gdy chodzi np. o bezpieczeństwo. Tak jest właśnie w przypadku pl. Orląt Lwowskich.

Nowe, płatne miejsca parkingowe znajdą się na jezdni prowadzącej w kierunku ulicy Braniborskiej.

"Wprowadziliśmy miejsca postojowe dla bezpieczeństwa na pasie rowerowym, przez który przejeżdżają samochody zmieniające pas ruchu. Przez pierwsze miesiące miejsca te nie były objęte opłatami, co przekładało się na ich zajętość. Mieszkańcy przyległych budynków - w przeciwieństwie do sąsiadów z ul. Sokolniczej, Tęczowej, czy Ziemowita, gdzie parkowanie jest odpłatne - poczuli się poszkodowani i narzekali, że muszą krążyć po zatłoczonej okolicy w poszukiwaniu miejsc do parkowania" - tłumaczy Klaudia Piątek z biura prasowego ZDiUM.