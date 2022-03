Nowe biurowce w miejscu dawnego Cuprum przy pl. Jana Pawła II. Prace ruszyły! Kiedy koniec budowy? [ZDJĘCIA]

- Nie podjęliśmy jeszcze decyzji na temat finalnego kształtu projektu. Pokażemy go, tradycyjnie, w momencie ogłoszenia startu realizacji. Póki co jest jednak za wcześnie na takie szczegóły. Podejmując decyzje biznesowe odnośnie startu realizacji kolejnych inwestycji zawsze musimy brać pod uwagę różne czynniki. W tym momencie we Wrocławiu skupiamy się na projekcie Centrum Południe. Możemy natomiast powiedzieć, że na działce przy placu Jana Pawła II powstanie kolejny w stolicy Dolnego Śląska projekt biurowy Skanska - mówi nam Artur Mamrot, menadżer projektu w spółce biurowej Skanska w regionie CEE.