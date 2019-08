Nowa metoda złodziei: oszukują na... amerykańskiego żołnierza

Fałszywy amerykański żołnierz wyłudził od starszej kobiety 26 tysięcy złotych. Rzekomy żołnierz US Army poznał swoją ofiarę w internecie. Pisał do niej po polsku. Przez jakiś czas korespondowali. Potem doszło do przestępstwa.

Pokrzywdzoną jest mieszkanka powiatu legnickiego. Jej rozmówca informował w mailach, że pełni misję w Syrii. Opowiadał o swojej rodzinie. O tym, że planuje przeprowadzić się do Polski. W końcu napisał, że przesłał kobiecie paczkę z jakimiś osobistymi rzeczami, dokumentami i pieniędzmi. Prosił o jej przechowanie do czasu, aż on sam przyjedzie do Polski.

Niedługo potem kobieta dostała maila jakoby od firmy kurierskiej, że paczka została zatrzymana w Turcji i trzeba zapłacić pieniądze, żeby mogła być przesłana do Polski. Odezwał się też „żołnierz” i naciskał, by kobieta pomogła mu i pożyczyła pieniądze na odblokowanie paczki.