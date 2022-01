Nie wolno sprzątać w Nowy Rok! Nie witać się przez próg! Czarny kot to pech! Przeczytaj o tych i innych zabobonach!

No właśnie... co z tym progiem. Znajomy chciał mnie kiedyś przedstawić znanej wrocławskiej dziennikarce. Jako facet, który zabobony ma w nosie, wyciągnąłem do niej rękę ponad progiem. Pani redaktor cofnęła się o krok, wykrzyknęła tradycyjne: „Oj, nie przez próg!”, a nawet, uwaga, uwaga, wykonała na wysokości klatki piersiowej ruch otrzepywania. Żeby złe odpadło. Skąd taka reakcja? Większość z nas nie wie co z tym progiem, ale odczuwa lęk. Uczucie odziedziczone po odległych przodkach. W czasach słowiańskich przy budowie ważnych gmachów, grodów czy świątyń składano tak zwane ofiary zakładzinowe. Niby nie brzmi groźnie, ale... nie były to tylko z naczynia z pożywieniem, czaszki upolowanych zwierząt lub niewinne barwne pisanki. Czasem, jeśli budowla była naprawdę ważna, poświęcano niewolnika. Także poronione dziecko należało pochować pod progiem chaty. Wtedy nie stawało się porońcem, czyli złośliwym demonem, szkodzącym ludziom – zmieniało się w przyjaznego kłobuka i strzegło dobytku mieszkańców. To też była ofiara zakładzinowa. Niby o tym nie wiemy... Ale skąd to mrowienie, przebiegające po plecach? Pod progiem mogło spoczywać pochowane ciało i nie wolno się witać przez trupa. Ten zwyczaj (chodzi oczywiście o niewitanie się przez próg, a nie składanie ofiar z ludzi) ma bardzo twardy żywot – jak wspomniałem, obserwowałem go u bardzo postępowych, wyzwolonych i wolnych od zabobonów (zdawałoby się) osób. Gdy czasem słyszy się opowieść o robotniku, który zginął podczas prac na budowie, niektórym z nas wyrwie się westchnienie: „Oooo, to ten dom długo postoi!” No jasne – przecież została złożona ofiara, ktoś poniósł śmierć, groźne bóstwa zostały przebłagane...