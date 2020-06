Czy był przeciek na maturze z języka polskiego? Egzamin będzie powtórzony?

Od rana - jeszcze przed godz. 7 pojawiły się w internetowych wyszukiwarkach zapytania internautów dotyczące konkretnego tematu maturalnego z języka polskiego. Przed wszystkim działo się tak na Podlasiu, co widać w statystykach narzędzia Google Trends. Tam internauci wpisywali nie tylko "Wesele" ale konkretny temat z "elementami fantastycznymi". Skąd mieli informację?

Maturzyści pisali dziś od godz. 9 egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym. Czy na pewno odbył się on w sposób sprawiedliwy? To się jeszcze okaże, bo Centralna Komisja Egzaminacyjna, zaalarmowana przez internautów i dziennikarzy, wyjaśnia sprawę przecieku tematów maturalnych, do którego miało dojść prawdopodobnie na Podlasiu.

ZOBACZ JAK W NARZĘDZIU GOOGLE WZROSŁA POPULARNOŚĆ WYSZUKIWANIA ZAGADNIENIA MATURALNEGO Z J. POLSKIEGO JESZCZE PRZED godz. 7 rano w poniedziałek