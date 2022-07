Historyczny przełom na obwodnicy Wrocławia. Most Alei Wielkiej Wyspy połączył dwa brzegi rzeki [ZDJĘCIA]

Chociaż konstrukcja mostu połączyła właśnie dwa brzegi rzeki Odry, nie oznacza to, że most jest już gotowy. Zakończenie budowy kolejnej części tzw. obwodnicy śródmiejskiej Wrocławia, czyli Alei Wielkiej Wyspy z dwoma mostami nad Odrą i Oławą planowane jest na 2023 rok. I choć na chwilę obecną jest to wprawdzie symboliczny, to jednak bardzo ważny historycznie moment. Dlaczego?

Mało kto wie, że obwodnica śródmiejska Wrocławia, która ma opleść miasto ze wszystkich stron, może być najdłużej budowaną drogą na świecie.