Nie do pomyślenia! Sołtyska jednej wsi na Dolnym Śląsku znęcała się nad psem. Sąd zmienił karę dla kobiety

Decyzja sądu: dozór elektroniczny zamiast więzienia

W maju, Sąd Okręgowy we Wrocławiu rozpatrzył apelację złożoną przez obrońcę sołtyski, zmieniając wymiar kary z pozbawienia wolności na dozór elektroniczny. Teresa M. będzie teraz pod stałym nadzorem kuratora sądowego, co oznacza, że musi przebywać w wyznaczonym przez sąd miejscu zamieszkania, z możliwością opuszczania go tylko w określonych godzinach i w określonych celach.