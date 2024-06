Ta postać to kwintesencja czystego szczęścia w życiu. Gracz Lotto wygrał we Wrocławiu fortunę

Wrocławski mieszkaniec, który zdecydował się na zakup losu metodą "chybił trafił" w lokalnej galerii handlowej, nie spodziewał się, że jego życie zmieni się z dnia na dzień. Wygrana główna w grze Ekstra Pensja Lotto, która zapewnia mu 5000 złotych miesięcznie przez najbliższe 20 lat, to dowód na to, że szczęście może uśmiechnąć się do każdego.

Cudowny poniedziałkowy wieczór

Poniedziałkowy wieczór 10 czerwca przyniósł niebywałe emocje jednemu z mieszkańców Wrocławia. W punkcie Lotto przy ulicy Świeradowskiej 70, metodą "chybił trafił", został zakupiony los, który okazał się być kluczem do wygranej głównej w grze Ekstra Pensja Lotto. Tym samym, szczęśliwy zwycięzca będzie otrzymywał co miesiąc na swoje konto kwotę 5000 złotych przez okres 20 lat. Zakład, który przyniósł szczęście, został zagrany bez konkretnego planu, co tylko potwierdza, że czasem warto zaufać przypadkowi. Wyniki losowania Ekstra Pensji z tego pamiętnego wieczoru to: 3, 11, 16, 18, 23 oraz 4. To właśnie one okazały się być kluczem do finansowej niezależności dla jednej osoby.

Ekstra Pensja - szansa na stabilność finansową

Ekstra Pensja to gra, która cieszy się dużą popularnością wśród Polaków, głównie ze względu na atrakcyjną formę wygranej - wypłatę na lata. Jak przypominają przedstawiciele Lotto, aby wziąć udział w losowaniu, należy wytypować 5 z 35 oraz 1 z 4 liczb. Główna wygrana to 5000 zł miesięcznie przez 20 lat, co łącznie daje 1,2 mln zł.

Nie wszyscy jednak wiedzą, że stawkę można zwiększyć. Dzięki temu, Ekstra Pensja może wynieść nawet 50 000 zł miesięcznie przez 20 lat. Dodatkowo, dopłacając zaledwie złotówkę do zakładu, gracze mają szansę na Ekstra Premię, czyli jednorazową wypłatę 100 000 zł. Co ważne, o Ekstra Pensję można grać codziennie, co zwiększa szansę na wygraną.

Centrum szczęścia w sercu Wrocławia

Szczęśliwy punkt Lotto, z którego pochodzi zwycięski los, znajduje się w Centrum Handlowym GAJ. To właśnie tutaj, dzięki decyzji o zakupie losu metodą "chybił trafił", doszło do zmiany losu jednego z mieszkańców Wrocławia. Wygrana ta jest już piętnastą wygraną Ekstra Pensji w tym mieście, co tylko potwierdza, że Wrocław może być uważany za miejsce szczególnie szczęśliwe dla graczy Lotto.

Wygrana w Ekstra Pensji to nie tylko szansa na poprawę własnego życia, ale również dowód na to, że szczęście może czekać na każdym rogu. Wrocławski zwycięzca, który zdecydował się na zakup losu bez konkretnego planu, teraz będzie mógł cieszyć się stabilnością finansową przez najbliższe dwie dekady. To inspirująca historia dla wszystkich, którzy wierzą w siłę losu i marzą o wielkiej wygranej.

