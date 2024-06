Dariusz Mikołajczak, prezes Toyota Motor Manufacturing Poland pożegnał się z firmą. Będzie teraz szefem w Wielkiej Brytanii

- Można powiedzieć, że dane mi było objąć funkcję prezesa chyba w najtrudniejszym okresie w historii naszej firmy. Był to dla mnie czas ogromnych wyzwań. Chyba los chyba wybrał mnie jako pierwszego Polaka na tym stanowisku. Dlatego, że dobrze czułem wyzwania wiążące się z problemami jakie się pojawiły. Mogłem czuć obawy, frustracje, sentymenty pracowników naszego zakładu, ale też lokalnej społeczności, które wiązały się z tymi wyzwaniami. Pierwszym wyzwaniem była pandemia COVID-19. Objąłem funkcję prezesa w styczniu 2020 roku, a na przełomie lutego i marca przyszła pandemia. To był czas trudnych decyzji. Kiedy zatrzymać produkcję, czy ją zatrzymać, kiedy wznowić. Jak zapewnić płynność finansową, w jakiej wysokości płacić wynagrodzenia. Ogromnie istotne, jak utrzymać komunikację z ludźmi.

Tuż po pandemii był kryzys półprzewodników. To były ogromne wahania produkcji, zmiany w kalendarzach, rotacje wewnętrzne. Już sam się gubiłem, która fabryka w jakim systemie pracuje. Niektóre fabryki były zatrzymywane na kilka dni, inne pracowały na pół zmiany. Czasami trzeba było reagować z dnia na dzień.

I kolejna, straszna rzecz - wojna na Ukrainie i wraz z nią kryzys migracyjny oraz energetyczny. Od pierwszego dnia, od 24 lutego 2022 roku, nie mając jeszcze żadnych wskazówek z centrali firmy, ani żadnych instytucji, poszedłem do Zbyszka i powiedziałem, że to jest coś strasznego i natychmiast musimy zacząć działać. Nie możemy na nic oglądać się, na nic czekać. Jeśli mamy coś dla tych ludzi zrobić, to musimy zrobić to teraz. Oczywiście najpierw skoncentrowaliśmy się na pomocy rodzinom naszych pracowników z Ukrainy, ale później wspólnie z lokalną społecznością, z urzędem miasta i gminy, Wałbrzycha i Jelcza-Laskowic działaliśmy na rzecz uchodźców - opowiada Dariusz Mikołajczak.