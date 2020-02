Na Nowych Żernikach powstaną kolejne bloki. Miasto sprzedaje działkę

Za co najmniej 3 miliony złotych miasto planuje sprzedać półhektarową działkę na osiedlu Nowe Żerniki. Mają tam powstać kolejne mieszkania, dozwolone jest także budownictwo jednorodzinne i usługi. Według pierwotnych założeń, miało być to osiedle kompletne, gdzie mieszkańcy będą mieli do dyspozycji między innymi kościół, przedszkole czy dom kultury. Póki co, mają bloki i żłobek.