Mieszkańcy Jagodna czekają na tramwaj, a dostaną pociąg! Rozpoczęła się budowa przystanku "Iwiny"

Na początek na przedłużeniu ul. Vivaldiego w stronę torów została zdjęta warstwa ziemi z darnią. Wraz z dużym placem, który powstał tuż przy torach, będzie to dojazd i baza dla budowlańców. Po zakończeniu inwestycji w miejscu zrobionej teraz drogi tymczasowej powstanie chodnik umożliwiający pieszym dotarcie na peron. Samochodem będzie można dojechać do parkingu przy torach ulicą Paderewskiego.

Tramwaju na Jagodno nie widać, budują się kolejne osiedla, dojazd do centrum samochodem z Jagodna będzie coraz bardziej zakorkowany. Mieszkańcy Jagodna zatem z dużą nadzieją czekają na uruchomienie przystanku.

Niezwykle nas to cieszy, bo dla nas będzie to alternatywa dla dojazdu do centrum Wrocławia. Bardzo dużo osób się przerzuci na pociąg. Pracujący w okolicach Legnickiej mówią, że przy tych korkach i problemach z parkowaniem oni pierwsi zostawią samochody i wsiądą do pociągów. Nie ma osoby z Jagodna, która nie powiedziałaby, że się cieszy – mówi Małgorzata Konieczna, przewodnicząca Rady Osiedla Jagodno i ma nadzieję, że przystanek zacznie działać wcześniej niż w czerwcu przyszłego roku