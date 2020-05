Koniec Vapiano. Restauracja zniknęła z Wrocławia z powodu koronawirusa

Po działającej w galerii Wroclavia restauracji włoskiej należącej do popularnej na świecie sieci Vapiano nie ma już śladu. Restauracja zamknęła się, gdy wprowadzano ograniczenia dotyczące działalności gastronomicznej i obostrzenia w funkcjonowaniu galerii handlowych. Wtedy przekonywano, że to jedyny powód zamknięcia. W tym samym czasie przestała istnieć sieć Vapiano w Niemczech. Tam nikt nie ukrywał, że to efekt epidemii koronawirusa.