Salony fryzjerskie i kosmetyczne ponownie otwarte. Przedsiębiorcy już się szykują

Otwarcie zakładów fryzjerskich i kosmetyczek Otwarcie sklepów w galeriach handlowych z istotnymi ograniczeniami Gastronomia – umożliwienie działalności stacjonarnej z ograniczeniami Wydarzenia sportowe do 50 osób (w otwartej przestrzeni, bez udziału publiczności) Organizacja opieki nad dziećmi w żłobkach, przedszkolach i w klasach szkolnych 1-3

Co z zakładami fryzjerskimi i kosmetycznymi?

Minister Michał Dworczyk przyznał w wywiadzie na antenie Polskiego Radia, że najbliższy możliwy termin to poniedziałek, 18 maja 2020 r. Zniesienie tych obostrzeń będzie z pewnością ulgą dla przedsiębiorców, którzy już szykują się do ponownego otwarcia salonów. Zobaczcie: