TK Maxx otwiera sklepy w sobotę. Jak bezpiecznie robić zakupy? [ZASADY]

Bezpieczeństwo naszych klientów oraz pracowników jest dla nas niezwykle ważne, dlatego we wszystkich sklepach wdrożyliśmy niezbędne procedury sanitarne, dotyczące m.in. zastosowania środków ochrony osobistej, zachowania bezpiecznego dystansu i dbania o jeszcze większą czystość sklepów oraz ich wyposażenia. Nasi pracownicy są wyposażeni w niezbędne środki ochrony osobistej oraz produkty do częstej dezynfekcji rąk. Przy kasach zainstalowaliśmy specjalne osłony, chroniące pracowników i klientów, a układ sklepów został przeorganizowany w taki sposób, by umożliwić zachowanie zalecanego bezpiecznego odstępu 2 m pomiędzy przebywającymi w sklepie. Stosujemy się również do wymaganych limitów osób w sklepie, przymierzalniach i windach. Przy wejściu do sklepów zostały zamontowane dozowniki z płynem dezynfekującym dla klientów. Przypominamy również o obowiązku zakrywania ust i nosa oraz noszeniu rękawiczek ochronnych przy dokonywaniu zakupów - czytamy w komunikacie TK Maxx.