Wrocław. Zobacz Carrefour w Magnolii. Sklep już jest otwarty (ZDJĘCIA)

Carrefour w Magnolia Park to sklep o powierzchni 300 mkw. w formacie tzw. pop-up store. W asortymencie sklepu jest około 3500 produktów. Wśród nich artykuły spożywcze, warzywa, owoce, nabiał, pieczywo, mrożonki, napoje, a także produkty drogeryjne. Nie brakuje również asortymentu z tzw. Zdrowej Półki Carrefour, czyli m.in. produktów bio, bezglutenowych, bez laktozy, dla diabetyków i light. W sklepie honorowana jest Karta Dużej Rodziny, Karta Seniora, a klienci korzystać mogą również z aplikacji Mój Carrefour.

Sklep jest czynny w standardowych godzinach funkcjonowania centrum, czyli od 9.00 do 21.00.

– Na pierwszym miejscu stawiamy wygodę i potrzeby klientów, dlatego cieszymy się, że do czasu otwarcia hipermarketu Carrefour w pełnym formacie, możemy zrobić zakupy już teraz. Przypominam, że dbamy w najwyższym stopniu o bezpieczeństwo klientów oraz pracowników centrum i stosujemy się do wytycznych rządowych w trakcie epidemii – mówi Joanna Sawośko-Duda, dyrektor Magnolia Park. – Carrefour to bardzo popularna i doceniana marka w Polsce. Jesteśmy przekonani, że spełni oczekiwania naszych klientów – dodaje.