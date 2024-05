Dominic Miller — gitarzysta i najbliższy muzyczny współpracownik Stinga zagra we Wrocławiu

Dominic Miller i jego dorobek artystyczny

Nie sposób przecenić wkładu Millera w sukcesy Stinga. Jego autorstwo muzyczne obejmuje nie tylko kultowy utwór "Shape of My Heart", lecz również tysiące koncertów na całym globie, które wspólnie odbyli. Choć określenie Millera jedynie jako "gitarzysty Stinga" byłoby zbyt ograniczające, nie ulega wątpliwości, że ich partnerstwo trwa nieprzerwanie od ponad trzydziestu lat, przynosząc niezliczone sukcesy artystyczne.

Lista współpracowników Dominika jest imponująco długa i obejmuje takie nazwiska jak Phil Collins (autorski przebój "Another Day in Paradise"), Tina Turner, Youssou N'Dour, Chris Botti, Mariza, Peter Gabriel, Bryan Adams, Sheryl Crow, Rod Stewart oraz Pat Metheny.