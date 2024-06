Kolejne ograniczenia dla kierowców. Tym razem prędkość będzie kontrolowana na ul. Sobieskiego

Niepokój wśród kierowców

W mediach społecznościowych i na różnych grupach dyskusyjnych pojawiają się ostrzeżenia: "Uwaga, odcinkowy pomiar na Sobieskiego już działa!". To sprawia, że wielu kierowców już teraz zaczyna zwalniać, obawiając się konsekwencji przekroczenia dopuszczalnej prędkości. Na al. Sobieskiego, która jest jedną z ważniejszych tras we Wrocławiu, pojawiły się żółte kamery. Ich obecność ma za zadanie przypominać o konieczności przestrzegania ograniczeń prędkości, szczególnie że na Dolnym Śląsku system odcinkowego pomiaru prędkości już funkcjonuje na autostradzie A4 i, jak twierdzą inspektorzy, przyczynił się do znacznego zmniejszenia liczby wypadków.

Oczekiwanie na oficjalne uruchomienie

W związku z tym, kierowcy mogą na razie odetchnąć z ulgą, choć nie na długo. Inspektorat Transportu Drogowego zapewnia, że nie zamierza uruchamiać systemu bez uprzedzenia, co może dać kierowcom dodatkowy czas na przyzwyczajenie się do nowych przepisów.

Aktualne ograniczenia i przyszłe zmiany

Na chwilę obecną, na al. Sobieskiego obowiązuje ograniczenie prędkości do 70 km/h. W lutym pojawiły się plany zmiany tego ograniczenia na 50 km/h, jednak miasto wycofało się z tych zamiarów. Nie oznacza to jednak, że kierowcy mogą czuć się całkowicie bezpiecznie. Miasto planuje kapitalny remont konstrukcji estakad, które są częścią alei, co może przyczynić się do wprowadzenia nowych ograniczeń prędkości w przyszłości.