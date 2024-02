Fotoradar na Podzamczu w Wałbrzychu nie działa. Nigdy nie działał. O co tu chodzi? Wyjaśniamy Adrianna Szurman

Jeśli zastanawiacie się, czy przyjdzie do Was mandat za przekroczenie prędkości przy ul. Wieniawskiego w Wałbrzychu, to odpowiadamy. Nie przyjdzie. Urządzenie, które zainstalowano tu w grudniu nie działa. Nigdy nie działało i nigdy nie było wpięte do systemu. Ale będzie. Dziś działa prewencyjnie i odstraszająco. I słusznie, bo w tym miejscu często dochodziło do potrąceń i wypadków przez nadmierną prędkość.