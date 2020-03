Gitarowy Rekord Guinnessa 2020 odbędzie się w internecie!

Wrocław. Nie możemy iść do zoo, więc zoo przyjdzie do nas [TRANSMISJE ONLINE]

Skoro Wy nie możecie przyjść do zoo, to zoo wpadnie do Was! - poinformowało wrocławskie zoo. Od piątku będzie można oglądać zwierzęta mieszkające w ogrodzie zoologicznym, nie wychodząc z domu. Szczegóły poniżej