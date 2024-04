Klockomania na Tarczyński Arena. Fani klocków Lego byli w swoim raju!

Od samego rana obiekt sportowy tętnił życiem, zalany morzem klocków we wszystkich możliwych odcieniach i rozmiarach. Specjalnie przygotowane stoiska do budowania zachęcały zarówno dzieci, jak i dorosłych do kreatywnego tworzenia.

Jednak to nie wszystko, co oferowała "KlockoMANIA". Największe wrażenie na uczestnikach zrobiła wystawa modeli LEGO, na której można było podziwiać zarówno klasyczne konstrukcje, jak i te inspirowane kultowymi produkcjami filmowymi, w tym "Gwiezdnymi Wojnami". Szczególną uwagę przyciągał R2D2 ze "Star Wars". Dzieci chętnie pozowały przy tym znakomitym modelu, a w ich oczach malowała się nieukrywana radość.

Co jeszcze można było znaleźć na "KlockoMANII"?

- spotkania z gwiazdami świata LEGO, w tym zwycięzcami programu LEGO Masters Polska

- strefy darmowych warsztatów edukacyjnych z LEGO prowadzonych przez Bricks4Kidz Wrocław,

- finałowe zmagania w Mistrzostwach Budowania z Klocków LEGO dla dzieci pod nazwą "BRICKS Master junior",