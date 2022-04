Gigantyczne osiedle powstanie we Wrocławiu. Deweloper zbuduje 74 domy! [WIZUALIZACJE]

Za projekt "Osiedla BO" odpowiada pracownia SRDK Architekci Studio Śródka.

"Projektując to osiedle, zależało nam na wpisaniu jego koncepcji w istniejącą tkankę miejską, by jak najlepiej pasowało do otoczenia na Kowalach, w którym powstanie. Jednocześnie stworzyliśmy nowoczesną inwestycję odpowiadającą potrzebom współczesnych rodzin z ponadczasową architekturą. Układ urbanistyczny został skomponowany tak, aby stworzyć dla mieszkańców, oprócz przydomowych ogródków, ulic i chodników, również tereny służące wspólnej rekreacji, aktywności fizycznej i nawiązywaniu więzi społecznych" - mówi architekt Małgorzata Hendrich-Żugaj z SRDK Studio.