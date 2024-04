Nowa odsłona polskich strojów na Olimpiadę w Paryżu budzi kontrowersje

W kolekcji przygotowanej dla polskich sportowców dominują dwa kolory narodowej flagi. Nieodłącznym elementem jest, nawiązujący do godła Polski, orzeł. Na odzieży wyróżniać się będzie także unikalny nadruk - zakrzywione linie imitujące tańczące ruchy ognia, symbolizujące wewnętrzny ogień pasji. Jest to element łączący projekty wszystkich komitetów olimpijskich oraz paraolimpijskich występujących w kolekcji marki adidas.

"Te stroje to tragedia - dresy a’la lata 80… wstyd w czymś takim się pokazać, jeszcze ten wyblakły napis Polska. Współczuję naszym sportowcom…"

"Bluzy, jak wyciągnięte psu z gardła. Napis: POLSKA (gorszej czcionki nie było?). Kolorystyka, jakby przeszła kilka tysięcy prań i kilka lat wisiała na słońcu. To jest kompromitacja! Można wiedzieć, kto te stroje zaakceptował?"

"Straszną żenada. Jak koszulki kadry Polski, które sobie sami, na szablonie robiliśmy za dzieciaka w PRL, smarując je farba do tkanin."

"Okropnie brzydkie"

Na ceremonię otwarcia igrzysk olimpijskich w Paryżu 2024, stroje dla reprezentacji Polski przygotowała polska firma Bizuu. W przeciwieństwie do sportowej kolekcji Adidas, stroje ceremonii otwarcia charakteryzują się elegancją i subtelnością. Dominująca biel ma odzwierciedlać klasykę i ponadczasowość, a różnorodność fasonów pozwala na dopasowanie do indywidualnych preferencji sportowców.