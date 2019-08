Czy potrzebne są nam petomaty? Oczywiście! Też we Wrocławiu!

Rozumiem, że nie do każdego trafia argument, że wspólnym wysiłkiem ludzkość może zatrzymać nadmierną emisję dwutlenku węgla, dzięki czemu przyszłe pokolenia będą mogły się cieszyć względnie korzystnymi warunkami do życia na Ziemi. Większość wzruszy ramionami, bo człowiek w pierwszym odruchu myśli głównie o tym, co włożyć do garnka i dopiero wdrapanie się na wyższy poziom życia może skłonić do altruistycznego myślenia na skalę globalną. Choć niekoniecznie.

Dla mnie pierwszym krokiem do racjonalnego myślenia o ochronie środowiska jest sprzątanie swoich brudów w przestrzeni publicznej. Dlatego zaciekawiło mnie, że coraz więcej mówi się o instalowaniu butelkomatów, które przyjmują plastikowe opakowania i wypłacają drobną kwotę, na przykład 10 groszy. Pierwsze doświadczenia wskazują, że znakomicie poprawia to sytuację, bo zbieracze skrupulatnie czyszczą miejskie trawniki.

Pozytywny efekt osiągamy zatem niezależnie od tego, ilu mieszkańców specjalnie pofatyguje się do butelkomatu z kupionym przez siebie i opróżnionym opakowaniem. Mam nadzieję, że nie będziemy długo czekać, aż takie urządzenia pojawią się najpierw w dużych miastach (taki postulat jest już we Wrocławiu), a potem w mniejszych miejscowościach.