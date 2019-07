Butelkomat we Wrocławiu? Mógłby stanąć już w tym roku...

Potrzeba minimum 300 podpisów. Zieloni rozpoczynają zbiórkę we wtorek od godziny 14:30. Będzie można spotkać ich na ulicy Oławskiej w okolicach pl. Dominikańskiego.

Pomysł zakłada, że butelkomat ma wypłacać kilkadziesiąt groszy za każdą wrzuconą butelkę (jak ma to miejsce na przykład w Norwegii) albo działać na zasadzie członkostwa. Za każde opakowanie byłyby przyznawane punkty, a te później wymieniane na zniżki do teatrów, kawiarni czy aquaparku.

Butelkomat ma stanąć w ruchliwym, ogólnodostępnym miejscu, jak na przykład Rynek, Park Szczytnicki, pl. Jana Pawła II czy Wyspa Słodowa. Wybór ostatecznej lokalizacji Zieloni pozostawiają jednak prezydentowi Jackowi Sutrykowi, który będzie wykonawcą uchwały, jeśli zostanie ona przyjęta.

- 300 podpisów to nie jest dużo. Mamy nadzieję, że uda nam się uzbierać nawet więcej, aby pokazać, że mieszkańcy miasta chcą takich rozwiązań we Wrocławiu. Projekt planujemy złożyć do Rady Miasta do końca sierpnia, aby na pierwszej sesji po wakacjach, radni mogli się pochylić nad tą sprawą. Liczymy, że bez problemu zostanie ona podjęta, ponieważ miasto deklaruje dużą chęć walki z plastikiem we Wrocławiu - mówi Maciej Słobodzian, przewodniczący wrocławskiego oddziału partii Zieloni.