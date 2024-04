Majówka zbliża się wielkimi krokami. Sprawdź, gdzie należy pojechać w pogoni za dobrą pogodą

Zachęca to do planowania wypoczynku w kraju, bez konieczności wyjeżdżania za granicę. Polska oferuje wiele urokliwych miejsc, które warto odwiedzić w maju.

Wybór miejsca: morze czy góry?

Trójmiasto: Temperatury od 16 do 14 stopni Celsjusza, z opadami 2 maja.

Łeba: Temperatury będą wahać się od 18 do 13 stopni, z możliwymi opadami również 2 maja.

Władysławowo i Hel: Prognozy są podobne, z temperaturami około 15-11 stopni.

Kołobrzeg: Tutaj termometry wskażą od 16 do 14 stopni.

Międzyzdroje i Świnoujście: Można spodziewać się temperatur od 11 do 15 stopni, z słońcem 2 i 5 maja.

Mimo że temperatury nie zapowiadają upałów, nad morzem nie brakuje atrakcji, które mogą umilić czas, nawet gdy pogoda nie dopisuje.

W górach

Góry wydają się być cieplejszą opcją na majówkę 2024:

Zakopane: Prognozy wskazują na temperatury od 20 do 16 stopni, z opadami 2 i 3 maja.

Szklarska Poręba i Karpacz: Temperatury będą oscylować w okolicach 22-17 stopni, z możliwymi deszczami na początku maja.

Wisła: Tutaj maj zapowiada się wyjątkowo ciepło, z temperaturami do 24 stopni.

Polańczyk i Krynica-Zdrój: Prognozowane są niższe temperatury, ale nadal przyjemne dla wiosennego odpoczynku.