To się nie miało prawa wydarzyć! Przykra historia znanej wrocławskiej papugi

Wstrząsające Odkrycie na Parkingu Ołtaszynie

- Uratowana przez nas papuga jest podwójnie zniewolona, bo została pozbawiona wolności latania w naturalnym środowisku i przywiązana do człowieka linką, by służyć - prawdopodobnie - jako atrakcja do pozowania i robienia zdjęć. Jej wyuczone (wdrukowane) zachowanie świadczy o tym, że "pracuje" w tym zawodzie od dawna. Obiecujemy, że już do niego nie wróci - przekazują pracownicy Ekostraży .

Pracownicy Ekostraży zauważyli rosnący trend wykorzystywania zwierząt, zwłaszcza ptaków, do zarabiania pieniędzy na niczego nieświadomych turystach, zwłaszcza na wrocławskim Rynku. Stwierdzają, że przetrzymywanie ptaków w rozpadających się transporterach to zwykłe więzienie. Niemożność swobodnego lotu i zmuszanie ich do nienaturalnych zachowań dla rozrywki ludzi jest dla nich nie do przyjęcia.

Podkreślają swoją determinację, stwierdzając: "To jest nieetyczne, niehumanitarne i powinno być zwalczane z całą mocą".

Przypadek papugi na parkingu Ołtaszynie jest jednym z wielu, które pokazują, że przemysł zwierzęco-rozrywkowy potrzebuje natychmiastowej regulacji. Wrocławscy obrońcy zwierząt nadal walczą o zapewnienie, że takie praktyki jak te zostaną wyeliminowane, a prawa zwierząt będą szanowane.

Ta sytuacja pokazuje, że potrzeba zmian w podejściu do traktowania zwierząt we Wrocławiu i innych miastach jest konieczna. Zwierzęta nie są zabawkami, które można eksploatować dla pieniędzy. Papuga na parkingu Ołtaszynie to przykład, który pokazuje, że problem ten nie jest odosobniony i wymaga niezwłocznej interwencji.