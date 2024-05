Bieg Firmowy we Wrocławiu 2024: Wielkie serca i sportowy duch. Pobiegło ponad 12 tysięcy pracowników Adrianna Szurman

Bieg Firmowy we Wrocławiu, który odbył się 11 maja 2024 roku, zgromadził na starcie ponad 12 tysięcy uczestników. To wydarzenie, które łączy pasję do sportu z pomocą potrzebującym, po raz kolejny pokazało ogromne serce wrocławskiej społeczności biznesowej. Uczestnicy, reprezentujący różne firmy, wzięli udział w 12. edycji sztafety charytatywnej, by wspierać niepełnosprawne dzieci wymagające kosztownego leczenia. Dochód ze sprzedaży pakietów startowych został przekazany na wsparcie 13 podopiecznych Fundacji Everest.