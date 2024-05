Jan Górka, zwycięzca The Voice of Poland! To będzie niezapomniany koncert z okazji Dnia Matki w klubie Vertigo we Wrocławiu. Tomasz Pawlak

Serdecznie zapraszamy na niezwykły koncert z okazji Dnia Matki, który odbędzie się 26 maja w Vertigo Jazz Club & Restaurant! Tego wieczoru premierowo we Wrocławiu wystąpi Jan Górka, zwycięzca 14. edycji The Voice of Poland! To wyjątkowa szansa, by posłuchać na żywo jednego z najlepszych głosów w Polsce.