Budowa tramwaju na Popowice. Jest wykonawca drugiego etapu

Cały czas trwa jeszcze przebudowa ulicy Długiej na wysokości Tesco do łuku, gdzie przechodzi ona w Starogroblową, za wjazdem na teren Politechniki Wrocławskiej. Oprócz budowy torowiska i nowych jezdni trwa przebudowa wiaduktu kolejowego nad ulicą Długą, obok siedziby Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta. W planach jest też budowa prawoskrętu dla tramwajów z ulicy Milenijnej w Lotniczą, a także lewoskrętu i prawoskrętu z ulicy Dmowskiego w kierunku ulicy Mieszczańskiej. Przebudowany zostanie też fragment ulicy Mieszczańskiej, a także skrzyżowanie ulicy Popowickiej z Wejherowską, Zajęczą i Białowieską. Jednocześnie po południowej stronie Popowickiej powstaną ścieżki rowerowe.

Cała trasa tramwajowa na Popowice ma powstać do końca 2022 roku. Będzie miała łącznie 3,8 kilometra długości. Pobiegnie od skrzyżowania ulicy Jagiełły i Dmowskiego, przez most Dmowskiego, ulicę Długą, Starogroblową i Popowicką aż do skrzyżowania z Milenijną i Pilczycką. Do wiaduktu kolejowego przy Długiej torowisko zostanie poprowadzone między jezdniami, za nim będzie przebiegało po północnej stronie drogi.

Wzdłuż trasy powstanie 9 nowych przystanków i dwa węzły przesiadkowe pomiędzy tramwajem i koleją: Wrocław-Szczepin i Wrocław-Popowice.