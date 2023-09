Tramwaj dojechał na Nowy Dwór! Udana jazda próbna, wkrótce ruszają regularne kursy. 20 minut do centrum Aneta Kolesińska Michał Perzanowski

TAT to najdroższa inwestycja w powojennym Wrocławiu. Składa się na nią 7 kilometrów pojedynczego torowiska, obok którego biegnie chodnik ze ścieżką rowerową Janusz Krzeszowski Zobacz galerię (18 zdjęć)

Od 3 września wrocławskie tramwaje wyjadą na TAT, która połączy plac Orląt Lwowskich z Nowym Dworem i innymi osiedlami położonymi na zachodzie Wrocławia. Tramwajem dojedziemy do centrum w około 20 minut. Z przystanków będą one odjeżdżały średnio co 6 minut, a większość mieszkańców osiedla dojdzie na przystanek w kilka minut piechotą. To rozwiązanie ma zachęcić do pozostawienia samochodu na parkingu i wybór komunikacji miejskiej.